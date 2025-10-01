A tavola con l’anguilla, la regina delle valli

A Comacchio, nel mese di ottobre, prosegue la XXVII edizione della sagra dell’anguilla. Nelle giornate del 4-5 e 11-12 ottobre l’anguilla, regina delle valli, sarà protagonista negli stand gastronomici aperti a pranzo e cena, mentre mercatini, spettacoli, concerti e visite guidate accompagneranno il pubblico lungo le vie che dalla Manifattura dei Marinati conducono al Trepponti, trasformando Comacchio in un palcoscenico di sapori, cultura e tradizione. Il programma della sagra si arricchisce con tante iniziative collaterali tra escursioni e musei. Ogni sabato, alle 16.30, “In bici con il Vallante” parte dalla Biglietteria della Stazione Foce con aperitivo e possibilità di cena degustazione al Ristorante Bettolino di Foce; sabato e domenica alle 10 con “Su e giù per Comacchio” e la domenica, alle 10.30, si pedala “tra il silenzio e i colori delle valli” lungo saline e lavorieri, tra fenicotteri e le ricostruzioni etrusche di Spina.L’“Argine degli Angeli” invita a pedalare lungo uno dei percorsi ciclabili più belli d’Italia il sabato alle 15. In calendario anche l’esperienza “Bike & Boat” la domenica alle 9.30, con imbarco delle bici e racconti di valle lungo un itinerario tra natura e tradizioni. L’emozione dell’acqua continua con “Navigando dal mare alle Valli”, in partenza dal porto canale di Porto Garibaldi il 21 e 28 settembre e il 4 e 11 ottobre alle 15.30, con aperitivo al tramonto; da Comacchio, ogni sabato e domenica, si salpa “ai luoghi dell’anguilla” alle 11 e 14.30, e il sabato alle 16.30 si brinda “al calar del sole”. Per chi ama l’avventura, le uscite in canoa sono fissate sabato 27 settembre, 4 e 11 ottobre alle 15, con sosta-aperitivo e istruttore. Le classiche escursioni in barca nelle Valli partono tutto il weekend dalla Stazione Foce, con corse mattutine e pomeridiane; è disponibile, per gli imbarchi da Stazione Foce, un comodo transfer a pagamento a cura di Co.Ge.Tour. La sagra è anche cultura: al Casone Donnabona la mostra fotografica “Un Po di bianco e nero” di Milko Marchetti.