A teatro approda lo spettacolo di Mary Poppins

Uno spettacolo che si rivolge ai più piccoli, ma anche agli adulti "per far loro riscoprire il bambino che è in loro". Un sogno che si realizza quello di Genny Marchetti, presidente dell’associazione La Piccola Brigata di Teatro che porterà sul palcoscenico del Teatro ‘900 di Tresigallo "Mary Poppins – Il Musical" il prossimo 21 dicembre. La pièce teatrale, ispirata alla celebre pellicola disneyana, è stata presentata ieri alla presenza del primo cittadino di Tresignana Mirko Perelli, del vicesindaco Arrigo Giubelli e del presidente di Ail Ferrara Gian Marco Duo. "Ringrazio La Piccola Brigata di Teatro – ha affermato il sindaco Perelli –, una delle tante realtà associative presenti sul nostro territorio, che ha nel proprio "dna" l’arte, il musical e la solidarietà. Il ricavato della serata, infatti, verrà devoluto ad Ail Ferrara, a sostegno del reparto pediatrico di Oncoematologia dell’ospedale di Cona". Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con la scuola di ballo "Body fly", con le coreografie curate da Louise Anne Gard, e vedrà protagonista La Piccola Brigata di Teatro, pronta a catapultare il pubblico in un mondo magico.