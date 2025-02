A teatro ci si emoziona domenica con ’Ocho’,. Il tema è "Dopo di noi"

Saprà far emozionare e riflettere, lo spettacolo "Ocho" (Otto) che domenica alle 17 approderà sul palco del Teatro comunale di Formignana. Un evento, quello presentato dalla Fondazione Dalla Terra alla Luna e dall’associazione "Il Melograno" – Compagnia Sole Luna con il patrocinio del Comune di Tresignana, che vuole porre l’attenzione sul tema del "Dopo di noi" e sulla gravosa burocrazia che aggrava la vita di chi già si trova in difficoltà. A presentare l’iniziativa, ieri, sono stati il vice presidente de’ ‘Il Melograno’ Stefano Duo, la presidente della Fondazione Dalla Terra alla Luna Mariella Ferri, l’attrice Monica Menosse Hutton e il vicesindaco di Tresignana Arrigo Giubelli. La pièce teatrale, scritta da Ana Magnabosco, proviene dal lontano Uruguay e racconta la storia di una famiglia che affronta la quotidianità con un figlio autistico. Con la capacità di coinvolgere il pubblico su un tema delicato, il racconto esplora le sfide che sorgono quanto i genitori vengono a mancare, a chi spetta prendersi cura del figlio più fragile che diventa simbolo di una grande implicazione di responsabilità. Lo spettacolo, che vedrà salire sul palco Monica Menosse Hutton, Carlos Sorriba, Milton Ruiz con la regia di Sebastian Silvera Perdomo, verrà recitato in lingua originale, con la possibilità di scaricare il libretto in italiano, inquadrando un Qr Code. Al termine della performance, la dottoressa Irene Ricci Maccarini della Fondazione Dalla Terra alla Luna, insieme ai genitori che hanno partecipato al corso "Pensami Adulto", sarà disponibile per una discussione sul tema trattato e sulle esperienze vissute, invitando la platea a condividere riflessioni e domande. Il costo del biglietto per lo spettacolo sarà di 9 euro e, al termine dello spettacolo, con 5 euro si potrà anche gustare il buffet preparato e servito dai ragazzi del progetto ‘De Gustibus’.

v. f.