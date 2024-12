A teatro le storie dei genitori

Dopo il rinvio per l’allerta meteo dello scorso weekend, oggi alle 20.30 al Teatro "R.Ricci" di Goro sarà recuperato l’appuntamento con "C’era una volta… al Teatrin – Speciale Natale". Uno spettacolo di letture animate realizzato dai genitori degli alunni della scuola dell’infanzia di Goro, dell’Istituto comprensivo di Mesola in collaborazione con la Biblioteca di Goro. Il programma delle festività proseguirà il 15 dicembre alle 16, all’ex materna di Gorino, con l’iniziativa "Una nuvola piena di…", laboratorio creativo con decorazione dell’albero e musica; il 20 dicembre alle 10.30 in piazza Milva risuoneranno le "Dolci melodie di Natale", con canti dei bambini della Scuola d’Infanzia Statale e Scuola Primaria; il 24 dicembre, alle 16 in piazza Milva si attendono i Babbi in Vespa con la slitta di Babbo Natale e regali per tutti i bambini.