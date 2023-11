A teatro per la solidarietà: "Così lottiamo contro la leucemia"

Ritornala Compagnia degli "Insieme X Caso" (IXC) al teatro de Micheli di Copparo, con una doppia serata, oggi e domani alle 21, per divertire ed aiutare la lotta contro le leucemie. Con "Ac Fata Buga’" che ha il patrocinio del comune copparese, il divertimento è assicurato, con gag comiche ma anche emozioni, quelle a cui la scrittrice, regista ed attrice Franca Facchini, ci ha ormai abituato dopo 16 commedie in 18 anni di attività. Allegria abbinata come sempre alla solidarietà rivolta ad Ail Ferrara, per aiutare gli ammalati del Reparto di Ematologia ed Onco Ematologia Pediatrico dell’Ospedale di Cona . Alle serate, presentata da GianMarco Duo, saranno presenti i medici del Reparto diretto da Antonio Cuneo che testimonieranno l’importanza di queste lodevoli iniziative, per sostenere la ricerca e quindi combattere in modo più incisivo le leucemie. La commedia, narra di un tuffo nel passato, per assaporare tradizioni e valori, cercando di riportare in un mondo moderno dove tanto è andato perso. Incomprensioni, equivoci, divertimento ed emozioni, in una storia vecchia con una spina dorsale moderna a tratti futuristica, info e biglietti www.teatrodemicheli.it e su happy ticket. Inoltre la compagnia ha contribuito alla realizzazione di diversi progetti come “Adotta una lim” promosso dall’amministrazione comunale di Copparo, “Un futuro per Pietro” e altri progetti di solidarietà mirata a interventi selezionati dalla compagnia.

cla.casta.