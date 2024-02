’A tréb in Bòsch’, racconti sull’aia

Oggi, alle 15, il Maf di San Bartolomeo in Bosco ospiterà l’iniziativa “A tréb in Bòsch” (“A trebbo” a San Bartolomeo in Bosco). Nella tradizione contadina, andare “a trebbo” (o “in filò”) significava incontrarsi nelle stalle o nelle aie per fare un po’ di festa, ascoltare i narratori di fiabe (i “fularìn”), cantare e conversare. Non mancheranno spunti dialettali, grazie alla presenza del cenacolo culturale dialettale “Al Tréb dal Tridèl”.

Si inizierà con l’inaugurazione della mostra, di Fausto Chiari, “La canapa, il grano e altri disegni”. Si passerà alla presentazione del libro, di Luciano Balboni, “Torre Spada. Un tesoro centese dimenticato. Un viaggio nel passato sull’onda dei ricordi e della storia’. Ne parleranno con l’autore Claudia Tassinari

e Gian Paolo Borghi.