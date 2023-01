A tu per tu con l’ex sindaco Pavani "In dieci anni Poggio è cambiata"

C’è un passato che, se scrutato, apre a riflessioni sul futuro di una città. E’ stato questo il filo conduttore dell’incontro pubblico, organizzato dall’associazione ricreativa e culturale Mikael di Poggio Renatico, in occasione de ‘I lunedì del caffè letterario’. La giornalista Cristina Romagnoli e Rodolfo Sani, presidente dell’associazione, hanno dialogato con Paolo Pavani, sindaco di Poggio Renatico dal 2004 al 2014. Dieci anni che hanno attraversato lo sviluppo urbanistico, la crescita demografica e l’identità di un paese in forte sviluppo. "Quando sono stato eletto – ha raccontato Pavani – non ci credevo. Ero convintissimo di perdere. La lista civica era rivoluzionaria, ero terrorizzato e avevo un programma politico da rispettare meditato". C’è un fatto che segna la storia. "Nel 2004 a Poggio Renatico c’erano 7.700 abitanti. In quattro anni erano diventati 9.800 abitanti – continua –. E’ nato un paese nel paese". Valutazioni a lungo termine: "C’era una potenzialità sostenibile – ha raccontato Pavani –. Poggio ha un’estensione territoriale vasta. Ci hanno favorito i prezzi delle abitazioni, avevamo la stazione ferroviaria e una distanza ravvicinata con l’uscita dell’autostrada". Si ricandiderà nel 2024? "Non ci ho mai pensato" ha risposto l’ex sindaco.

Claudia Fortini