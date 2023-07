A tutti i nuovi nati un libro in dono

Piccole Lanterne dona ai nuovi nati di Cento e Pieve di Cento il libro ‘Scopri la vita’ di Laurent Moreau, nelle Biblioteche di Cento, Renazzo, Casumaro e Pieve di Cento. Si tratta di un progetto di promozione della lettura 0-6 anni, vincitore del bando "Leggimi 0-6" del Centro per il Libro e la Lettura, nato dalla volontà di costruire una rete tra il mondo educativo-scolastico, il mondo sanitario e quello delle istituzioni, perseguendo il valore di una comunità educante che si costruisce intorno al libro e alla lettura sin dai primi giorni di vita. Un percorso di formazione aperto a tutti, laboratori e la distribuzione di libri a nidi, scuole dell’infanzia, centri per le famiglie, biblioteche, consultori e ambienti sanitari. Il progetto prevede, inoltre l’acquisto di libri e supporti tecnologici alla lettura da donare alle biblioteche e partner coinvolti, materiale divulgativo sull’importanza della lettura nella fascia 0-6 anni da distribuire in ospedali, biblioteche, scuole e nidi d’infanzia, percorsi di formazione gratuiti sul tema del libro e della lettura, laboratori e attività interculturali per bambini sul territorio centopievese. Piccole Lanterne è un progetto di Bangherang, alla 2° edizione: nella precedente sono stati distribuiti 350 libri a tutti i nuovi nati presso il punto nascita dell’Ospedale di Cento mentre alla formazione hanno partecipato in 225 e le letture intercettato 110 bambini.