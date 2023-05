’A un passo dal cuore’, lo sport per i sedentari

Si avvia alla conclusione stamane a Comacchio, il progetto, ideato e coordinato da Lara Liboni, "A un passo dal cuore" con una camminata verso il Bettolino di Foce e ritorno, la partenza alle 9,30 presso la sede dell’Anmi (Associazione Nazionale Marinai d’Italia) in via dello Squero 20. Un’iniziativa che ha coinvolto i comuni di Comacchio, Lagosanto, Codigoro, Goro e Mesola, capace di attrarre 130 persone, sulle quali un’equipe dell’Università di Ferrara, Dipartimento Neuroscienze e riabilitazione, guidata dal medico Gianni Mazzoni ha realizzato uno studio. Simona Mandini stamane assieme al medico sportivo Marco Cristofori illustrerà i primi, seppur parziali, dati dello studio effettuato su una quarantina di partecipanti, accertato a febbraio ed in questi giorni. Le prime indicazioni dimostrano i grandi benefici, a coloro che avevano aderito, alle varie attività dal Nordik Walking, al nuoto e la ginnastica dolce, con 12 istruttori tecnici a dare indicazioni nelle varie discipline. E’ stato così realizzato, per la prima volta, questo progetto sperimentale intercomunale volto a promuovere l’attività fisica tra soggetti sedentari, effetti da patologie e tra tutti coloro che desiderano e vogliono riprendere l’attività fisica, promosso e realizzato da MSP Italia (Movimento Sportivo Popolare) Comitato di Ferrara. L’attività, proprio per gli indiscussi benefici profusi dalla socializzazione, dal sentirsi bene e dall’assunzione di meno farmaci, con indiscussi vantaggi, indiretti, che si riverberano al servizio sanitario, verrà riproposta, contando sempre sul contributo, come in quello attuale, dei Comuni aderenti, a partire dalla metà di ottobre fino all’aprile del prossimo anno. "Le persone, donne e uomini, coinvolte nelle attività sportive, in tutte 5 le comunità aderenti - afferma soddisfatta Lara Liboni - hanno una età compresa tra i 55 e 75 anni, ma ve ne sono alcune più giovani, molti hanno patologie problematiche, ma con una gran voglia di mettersi in gioco per trarne i dovuti benefici fisici e salutistici".

cla. casta.