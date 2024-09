"A un passo dal cuore". Movimento e stili di vita sono la cura migliore

E’ stato presentato giovedì pomeriggio a Codigoro il progetto "A un passo dal cuore" giunto alla terza edizione ideato ed organizzato da Lara Liboni, presidente del Comitato provinciale di Movimento Sportivo Popolare Italia. All’incontro c’erano oltre 10 persone, in maggioranza donne, ed ha visto alcune importanti novità declinate dalla stessa Liboni, come la presenza dal 18 ottobre presso l’ex-ospedale del kinesiologo Mattia Carbonara, grazie alla collaborazione con l’Ausl, che occupandosi del movimento delle persone sotto tutti i punti di vista sarà di riferimento per i partecipanti al progetto e collegamento con i medici di base. Per Codigoro si potranno fare attività come nordic walking con qualificati istruttori, presso il parco abbaziale di Pomposa, tango teraphy partire da mercoledì 1 dicembre fino al 31 marzo, dalle 15,30 alle 16,20, presso l’Athletic Studio’s, illustrato dall’insegnante Mirella Colombani. Mentre il nuoto in movimento, con l’insegnante Cristina Marinucci, si effettuerà in piscina il mercoledì mattina in due turni dal 9 ottobre al 30 novembre per la chiusura dell’impianto natatorio per importanti lavori che dovrebbero concludersi all’inizio del nuovo anno. Alla presentazione l’assessore allo sport Samuele Bonazza oltre a tutti gli insegnanti dei vari corsi. Si potrà praticare a Lagosanto l’easy line, un circuito di allenamento supportato da macchinari e step adatto a tutte le età. Indispensabile per la partecipazione, ma solo se si effettuano tutte le discipline, il certificato medico ed il pagamento di una quota di 90 euro. Lara Liboni ha dimostrato con dati e studi fatti la validità ed i benefici che porta alle persone la pratica di queste discipline, oltre all’aggregazione, la riduzione di farmaci e la scoperta di problemi cardiaci per curarli.

