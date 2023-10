’A un passo dal cuore’, sport per i più anziani

COMACCHIO

A via la seconda edizione di ‘Ad un passo… dal cuore’, progetto che ha lo scopo di raggiungere corretti stili di vista e il miglioramento della salute grazie alla promozione e allo sviluppo di un’attività fisico-sportiva capace di apportare benefici. L’iniziativa, curata dal Movimento Sportivo Popolare (Mps) Italia comitato di Ferrara presieduto da Lara Liboni, dalle associazioni affiliate e con il patrocinio dei comuni di Comacchio, Lagosanto, Codigoro, Mesola, Goro e Fiscaglia, si rivolge alle persone sedentarie eo affette da malattie cardiovascolari o altre patologie e a tutte le persone che vogliano approcciarsi all’attività sportiva anche dopo periodi particolari della propria vita. Si è altresì attivata una collaborazione con l’Aps Parkinsoniani & Caregiver di Ferrara per dar modo alle persone che soffrono di questa patologia di prendere parte al progetto praticando le attività a loro più consone. Tra le attività previste, ginnastica dolce, easy liner, ginnastica in acqua, nordic walking, trekking urbano e diversi approfondimenti di altre discipline sportive. Il progetto si svilupperà per cinque mesi, sino a febbraio 2024 (mese di chiusura delle attività sportive proposte in forma gratuita agli utenti). Ci si può iscrivere compilando i moduli nei Comuni o scaricando il modulo dalla pagina Facebook ‘Ad un passo dal cuore’.