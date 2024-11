’A un passo dal cuore’, tra attività fisica e cultura

COMACCHIO

Oltre un centinaio di persone, complessivamente, hanno preso parte alla "Scoperta dell’anguilla di Comacchio tra natura storia e tradizioni" voluta da Lara Liboni presidente di Lara Liboni, presidente del Comitato provinciale di Movimento Sportivo Popolare Italia in collaborazione col comune di Comacchio. Una giornata "molto partecipata in occasione della XXI edizione del trekking urbano - afferma Lara Liboni - svoltasi nel territorio lagunare alla scoperta dell’anguilla tra natura storia e tradizioni e delle genti del Delta articolata in due percorsi naturalistici con visita presso Stazione Foce, all’interno delle Valli di Comacchio il primo Museo Open Air legato all’antica città di Spina". I partecipanti provenienti da tutta Italia hanno camminato lungo argini e sentieri vallivi fermandosi anche ad assaporare le proposte storiche sapientemente spiegato dal direttore del museo Marco Bruni. Moltissimi gli apprezzamenti per l’iniziativa con elogi all’amministrazione comunale ed agli organizzatori, anche per i servizi supplementari di Po Delta Tourism. Molti dei partecipanti durante la settimana partecipano all’iniziativa "Ad un passo dal cuore", sempre promossa da Lara, ed hanno potuto verificare la bontà degli insegnamenti con alcuni di loro che a fine giornata avevano percorso 18 chilometri.

c. c.