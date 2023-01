‘A van la vacie’, la festa sbarca ai Trepponti "La befana sfilerà in costume tradizionale"

Non si fermano le iniziative a Comacchio. Ad animare il centro, tra domani e il 6 gennaio sarà il ricco programma di ‘A van la vacie’, la tradizionale Festa della Befana. Si comincia giovedì pomeriggio con l’anteprima che vedrà alle 14.30 la sfilata di befane in piazzetta Trepponti e alle 16 la ‘Tamplà’, la tradizionale marcia delle befane con costumi classici: i cittadini comacchiesi sfileranno per le vie del centro storico, intonando la canzone comacchiese ‘A van la vacie’, coinvolgendo tutti i passanti al ritmo di tamburi costruiti con vecchi bidoni di pittura, pentole e latte e quant’altro. Alle 16.30, vi sarà l’emozionante volo dalla Torre dell’Orologio della Befana dei Pompieri, mentre alle 17 al Villaggio ComacchioLand, allestito nell’area di Palazzo Bellini, ci sarà la merenda della Befana e la proclamazione (nell’area Show Christmas) della befana vincitrice della sfilata. Venerdì si prosegue con i mercatini della befana dalle 9.30 in piazza Folegatti; dalle 10.30 alle 12 la befana arriverà alla Manifattura dei Marinati per distribuire le calze ai bambini, così come avverrà dalle 15 in centro storico. E dopo la merenda della befana in piazzetta Luca Danese (alle 17), alle 18 sarà la volta de’ ‘La befana saluta i bambini’ fra musica, fontane danzanti e un esaltante spettacolo pirotecnico. L’evento è a cura dell’associazione Marasue, con il patrocinio del Comune di Comacchio. ‘La befana vien dal mare’, invece, sarà l’iniziativa che venerdì dalle 15.30 si terrà in viale Carducci a Lido degli Estensi con tante simpatiche befane che, con giochi, danze e tante caramelle e dolcetti, coinvolgeranno grandi e piccini: l’iniziativa è a cura dell’associazione Noi che ci crediamo ancora.

v.f.