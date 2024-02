A Vercelli può tornare Siligardi. L’unico in dubbio resta Collodel

Dopo due giorni di riposo, la squadra di Di Carlo si è ritrovata ieri pomeriggio in via Copparo per la ripresa degli allenamenti in vista dello scontro diretto in programma domenica prossima allo stadio Piola di Vercelli contro il Sestri Levante. Il tecnico ciociaro oggi dirigerà una doppia seduta (a porte chiuse) al centro sportivo Fabbri, alle 10 e alle 15. Domani invece (alle 14,30) è previsto un allenamento a porte aperte, ma la location sarà comunicata soltanto nelle prossime ore, con la decisione che verrà presa in base all’evoluzione delle condizioni meteorologiche. Intanto, dal centro sportivo di via Copparo arrivano buone notizie per mister Di Carlo che a parte i lungodegenti non deve fare i conti con defezioni particolari. L’unico giocatore in dubbio per la partita col Sestri Levante è Collodel, che non scende in campo dall’ultima gara di mister Colucci contro la Lucchese. Il centrocampista potrebbe recuperare in tempo, ma difficilmente sarebbe disponibile a pieno regime. A Vercelli invece potrebbe finalmente tornare a calcare il terreno di gioco Siligardi (nella foto), tornato in panchina per riassaporare il clima-partita venerdì scorso contro l’Arezzo ma di fatto ai box da quattro mesi e mezzo. Tanto è passato dal giorno del grave infortunio rimediato nel match casalingo con la Fermana, quando l’ala della Spal ha riportato la frattura composta del perone della gamba sinistra. Il recupero è stato lungo e pieno di ostacoli, ma adesso Siligardi sembra finalmente pronto a tornare in campo. Naturalmente non dal primo minuto, ma potrebbe prendere il posto di uno tra Rao ed Edera nella ripresa. In prospettiva, il numero 26 dovrebbe riprendersi la maglia da titolare sulla fascia destra del centrocampo, in un 4-4-2 nel quale dovrebbe trovarsi a meravigliosa. All’inizio della stagione le aspettative nei suoi confronti erano grandi, ma dopo una partenza incoraggiante Siligardi si è eclissato. Per poi uscire di scena per causa di forza maggiore. Il 36enne reggiano però ha tanta voglia di recuperare il terreno perduto, dimostrando che puntando su di lui la scorsa estate il club biancazzurro non si era sbagliato. s.m.