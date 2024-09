A Villa Mensa per diventare futuri architetti

A Villa Mensa ritorna il cantiere scuola di Architettura. Un ulteriore contratto tra il Comune di Copparo e l’Università degli Studi di Ferrara, infatti, vedrà nuovamente la presenza di studenti del Dipartimento di Architettura, che frequentano il Master di secondo livello in miglioramento sismico, restauro e consolidamento del costruito storico e monumentale, al complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore dal 16 al 21 settembre prossimi. Il cantiere-scuola, sotto la guida dei docenti Rita Fabbri e Marco Zuppiroli, è giunto alla terza sessione di lavoro: il restauro, concepito come momento didattico, di training e formazione, si sta concentrando sulla parete del corpo centrale del complesso monumentale copparese, il più antico dell’intera struttura. Nel corso degli step precedenti erano state eseguite le lavorazioni di sigillatura, messa in sicurezza delle superfici e stuccatura, quindi la rifinitura, il restauro delle parti dipinte e della superficie a vista. Nella prossima fase sono previsti interventi di pre-consolidamento, pulitura, consolidamento, reintegrazione e protezione, con approfondimento delle metodologie utilizzate per le operazioni conservative. Saranno una ventina i partecipanti e verranno affiancati da restauratori diplomati e da un’impresa specializzata. Scopo del Master universitario è la formazione di giovani professionisti, aperti alle problematiche della tutela e competenti nell’uso delle nuove metodiche e tecniche del restauro. Un’attività che vede la fattiva partecipazione dell’’Amministrazione comunale copparese, che si farà carico dei costi in quota parte relativi alle attività didattiche e delle spese di cantierizzazione e supporto logistico, compresi la fornitura di materiali, il trasporto e il montaggio/smontaggio del ponteggio, la fornitura e l’installazione del quadro elettrico, l’assistenza di un restauratore specializzato per l’intera durata del cantiere. Il progetto cantiere – scuola è una delle azioni centrali della proficua collaborazione fra Comune di Copparo e Università di Ferrara, iniziata nel 2021 con le ricerche su Villa Mensa confluite in due tesi di laurea. Questa sinergia risponde sia all’interesse dell’ente locale alla conservazione e alla valorizzazione della propria edilizia storica, sia all’impegno del Dipartimento di Architettura nello sviluppo di iniziative volte alla diffusione di una cultura della tutela, della valorizzazione e del restauro. Dunque, continua il percorso di valorizzazione di Villa Mensa, storico complesso nel quale vengono organizzate visite guidate e che è diventato anche set di produzioni cinematografiche,

Valerio Franzoni