"A volte cancellati anche i convogli"

Francesca Stefanizzi abita ad Alfonsine. E’ una ragazza ma ha già alle spalle una non breve esperienza a bordo treno. Per i cinque anni di scuola è salita in carrozza. La meta il liceo classico Dante Alighieri di Ravenna, dove ha frequentato l’indirizzo linguistico. Sveglia puntata presto, il treno passa alle 7,11. Da un anno ha terminato le scuole, il treno continua a prenderlo. Questa volta in direzione opposta, verso Ferrara dove ha trovato lavoro. Il treno passa alle 7,10. "Spesso ci sono ritardi, in alcuni casi anche piuttosto consistenti. Parlo di un quarto d’ora, venti minuti. A volte viene anche cancellato qualche convoglio".