A13, giornata nera Scontro fra camion, un autista ferito Lunghe code e disagi

Giornata nera, quella di ieri, lungo l’autostrada A13. Il lunedì si è aperto con un camion in fiamme sulla carreggiata nord e si è concluso, qualche ora più tardi, con uno scontro fra tre mezzi pesanti all’altezza di Bentivoglio, stessa direzione. Il tutto ha causato lunghe code e disagi, con attese strazianti anche per chi da Bologna stava facendo rientro a Ferrara. Il primo allarme è scattato intorno alle 10. Per cause da chiarire un camion ha preso fuoco, ma senza che nessuno rimanesse coinvolto.

La situazione più complicata si è verificata invece intorno alle 13.30 all’altezza di Bentivoglio (Bologna). Qui, tre camion si sono scontrati sulla carreggiata nord. L’impatto è stato violentissimo e i mezzi si sono intraversati. Tra le lamiere dell’abitacolo di uno dei giganti della strada è rimasto incastrato uno degli autisti, un 46enne di Frosinone. L’uomo è stato estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure dei sanitari del 118, che lo hanno portato in elicottero all’ospedale Maggiore di Bologna. Le sue condizioni sono gravi. Illesi invece i conducenti degli altri due mezzi. Il tratto interessato è rimasto chiuso dalle 14 alle 17, con uscita obbligatoria a Bologna e Interporto. Lo stop ha causato incolonnamenti e disagi anche per chi era diretto a Ferrara. Sul posto per rilievi e viabilità la polizia stradale di Altedo.

f. m.