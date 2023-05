Abbado, eccellenza ferrarese Secondo tra i teatri italiani "Diamo lavoro a tante persone"

di Federico Di Bisceglie

Eccellenza tra le eccellenze. Il teatro Abbado incassa i dividendi di una "programmazione sempre più efficace e di una qualità artistica molto elevata". Il ministero ha infatti attribuito, nell’ambito della valutazione sui teatri di tradizione, il secondo posto a livello italiano al teatro Comunale – con 26 punti ex aequo con quello di Reggio Emilia e Bolzano – sulla qualità artistica. Dallo scorso anno, abbiamo guadagnato una posizione. Il che si traduce, in termini economici, in uno stanziamento di fondi incrementato di 84mila euro. Particolarmente soddisfatto di questo risultato è il direttore artistico dell’Abbado, Marcello Corvino che al Carlino ha fornito la sua lettura di questo riconoscimento.

Corvino, questo riconoscimento da parte del Ministero in qualche modo premia un percorso di crescita che il teatro, progressivamente, sta compiendo. Qual è l’aspetto che secondo lei più rileva in questo senso?

"Il Ministero ha fatto un’accurata valutazione dell’attività che il Teatro Comunale ha svolto nel corso del 2022, valutandolo al secondo posto su scala nazionale. Questo risultato, prima di tutto, ha un riflesso pratico che si traduce in un maggior stanziamento di risorse che ci permetteranno di stabilizzare personale e di far lavorare, con ancor più qualità, gli artisti e i tecnici che frequentano il nostro teatro".

Rispetto all’anno precedente, nel 2022 l’Abbado guadagna una posizione in questa ‘classifica’. Cosa è cambiato?

"Molta parte di questo risultato, a mio modo di vedere, è ascrivibile a un robusto investimento in termini di produzioni proprio dell’Abbado. La capacità di produrre spettacoli originali – che ci ha permesso tra le altre cose di accedere a un’associazione europea in ambito operistico – è un dato significativo. Dal Don Giovanni (che abbiamo portato fino in Corea) al Farnace di Vivaldi, passando per il Catone in Utica. Tutti questi spettacoli dai noi prodotti sono stati la componente essenziale per ottenere questo riconoscimento e per fare del teatro Comunale un luogo ancora più importante per la città e non solo".

Un messaggio rivolto alla cittadinanza?

"Anche. I ferraresi devono sapere che quando vanno a teatro non solo arricchiscono se stessi ma contribuiscono in maniera determinante a creare occupazione, permettono ad artisti straordinari di emergere e rendono ancor più solido il posizionamento del Comunale in Italia e non solo".

Da questa lettura emerge una visione molto ‘aziendalisa’ del teatro.

"Il teatro è un’impresa. Un’impresa culturale, che dà lavoro a tantissime persone. Basti pensare che, negli ultimi tre anni, siamo riusciti a stabilizzare cinque persone che prima erano assunte con contratti a termine. E questo anche grazie al fatto che l’indice di produttività è raddoppiato. In generale, comunque, il teatro è cambiato in funzione dell’evoluzione della società".

Cosa intende dire?

"Nel tempo è mutato il concetto stesso di teatro di tradizione. Non possiamo più adottare schemi che potevano andare bene fino a qualche decennio fa. Il teatro ora è della ‘musica’ nel senso più ampio del termine. Noi dobbiamo essere capaci, pur senza snaturarci, di interpretare anche nelle nostre produzioni, la società in continua evoluzione".