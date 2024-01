Abbado, nelle scuole la consegna del libro ’Radici, maestro!’

Oggi, 24 gennaio, ricorre la Giornata Mondiale dell’Educazione. Un’occasione per riflettere, in Italia come nel resto del mondo, sul diritto all’istruzione. A Ferrara, proprio oggi, inizierà la consegna dei 1200 volumi del libro per bambini e ragazzi “Radici, Maestro!”, pubblicato da Carthusia. Alle 9 alla scuola Leopardi avverrà la consegna della prima parte dei volumi, alla presenza dell’assessore all’Istruzione Dorota Kusiak e di Dario Favretti, direttore organizzativo e coordinatore artistico di Ferrara Musica che ha dato impulso all’iniziativa insieme all’Amministrazione comunale. Il volume è stato presentato alla città sabato scorso dall’editrice Patrizia Zerbi, da Pamela Pergolini, autrice del testo, e da Daniela Iride Murgia, illustratrice del libro, con l’introduzione dell’assessore all’Istruzione Dorota Kusiak, in occasione della giornata dedicata al direttore d’orchestra Claudio Abbado, che nel 1989 ha fondato Ferrara Musica e che per anni ha diretto Teatro Comunale di Ferrara, che ora porta il suo nome.

"Abbado si definiva “un giardiniere prestato alle note”, sottolineando così la passione per il giardinaggio e l’ecologia. Nel libro illustrato musica e ambiente si fanno metafora di una visione diversa di futuro: la vicenda umana e professionale di Abbado ci sembra ideale per commemorare la giornata dedicata al diritto all’istruzione, e fornire alle nostre scuole uno strumento per far conoscere e approfondire non solo figure che hanno fatto conoscere Ferrara nel mondo, ma che hanno operato per restituire un mondo migliore, attraverso il loro impegno in più campi, non da ultimo quello della natura e dell’ecologia".