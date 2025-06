Abbandona il gatto per giorni. Denunciata per maltrattamento

Denunciata una 32enne per i reati di maltrattamento e abbandono di animali. Domenica mattina i carabinieri della stazione carabinieri di Goro, a seguito di segnalazioni pervenute da alcuni cittadini che avevano udito i lamenti di un gatto, si sono recati in una palazzina di Mesola ove, all’interno del vano scale condominiale, si trovava, in stato di abbandono, proprio un felino. I militari, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco di Codigoro, riuscivano ad accedere allo stabile (l’inquilina e proprietaria del gatto si trovava in altra città da alcuni giorni) ed a liberare l’animale. Dagli accertamenti svolti, è risultato che il povero gatto era rinchiuso nel locale scale da diversi giorni senza cibo ed acqua. L’animale dopo essere stato rifocillato dai militari, è stato affidato ai volontari dell’associazione “I gatti del castello“ che si prenderanno cura di lui. La donna è invece stata denunciata alla Procura estense per maltrattamento ed abbandono di animali.