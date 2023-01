Abbandona uno scooter in strada Rintracciato e multato dai vigili "Lo smaltimento a suo carico"

Abbandona uno scooter mal funzionante e senza targa, ma, grazie alle segnalazioni dei cittadini, la polizia locale identifica il responsabile e lo multa. Si parla di un’ammenda a dir poco salata pari a 600 euro. Lo scooter era stato abbandonato ieri in viale Leopardi a ridosso delle mura e, in poche ore, è stato pizzicato il responsabile. La telefonata tempestiva di un cittadino alla centrale operativa del corpo dei vigili ha permesso di iniziare subito le ricerche. In primis, gli agenti hanno verificato che non si trattasse di un motorino rubato, poi, in secondo luogo, hanno rintracciato i vari proprietari. Uno di questi era addirittura deceduto, ma, alla fine, i vigili sono riusciti a portare a termine le indagini. L’uomo identificato come il responsabile è stato convocato al comando della polizia locale agli ordini del comandante Claudio Rimondi. Dopo aver ammesso le sue responsabilità, ha incaricato una ditta di sua fiducia per il recupero e per il successivo smaltimento e demolizione come imposto dalla legge senza oneri a carico dell’amministrazione comunale. Soddisfatto il vicesindaco Nicola Lodi: "Le segnalazioni dei cittadini hanno trovato risposta con la soluzione del problemi in pochissime ore. La polizia locale è sempre al fianco dei residenti"