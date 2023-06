Abbandono dei Gatti, Una Piaga Che Aumenta Durante l'Estate

di Cristina Rufini

Sembrano del tutto indipendenti. Autosufficienti. In realtà anche i gatti, soprattutto nati e cresciuti tra attenzioni e cure domestiche se lasciati a se stessi, abbandonati, rischiano davvero di non sopravvivere. Di non sapersi difendere dai pericoli che ci sono fuori. Non solo. L’abbandono dei gatti, e quindi la mancata sterilizzazione comporta, inevitabilmente la proliferazione degli amatissimi mici. Dall’abbandono si apre un abisso che porta i gatti, grandi e piccoli, solo a soffrire. E quindi ad essere maltrattati.

"Purtroppo – sottolinea la presidente del gattile comunale di Ferrara ’A Coda Alta’, Maurizia Zappaterra – non essendo obbligatorio il microchip per i gatti, come lo è per i cani, il fenomento dell’abbandono è molto più diffuso tra i felini. La difficoltà, quasi impossibilità, di risalire al proprietario, una volta che l’animale viene lasciato a se stesso, fa sì che ci siano, purtroppo, meno remore a farlo". E così, in estate, quando c’è la proliferazione delle nascite, e anche la tendenza a lasciare gli animali domestici per andaresene in vacanza, aumenta la richiesta di intervento. "In questo momento siamo al completo – aggiunge Zappaterra – tanto che i quaranta cuccioli che abbiamo in gestione sono stati dislocati tra le varie volontarie che ci aiutano. Non possiamo fare altrimenti".

Il fenomeno dell’abbandono è ridiventato di stretta attualità, perché dopo il boom di adozioni durante il covid, quando un animale da compagnia faceva ’comodo’, si è tornati alle brutte abitudini del passato.

"In periodo covid, effettivamente, abbiamo assistito a un notevole incremento delle richieste di prendersi cura di un gatto – prosegue – di ogni tipo. Mentre di solito vengono preferiti i mici piccoli, in quei mesi non c’era distizione. Poi, però, purtroppo abbiamo assistito a un ritorno all’abbandonarli. Mi dispiace dover fare una sottolineatura, ma è un fenomeno che stiamo riscontrando sempre più spesso: la ’restituzione’ o comunque l’abbandono dei gatti da parte di proprietari stranieri che decidono di ritornare nel proprio Paese per varie ragioni, i quali non intendono portare con sé chi fino a quel momento ha fatto loro compagnia". Infine c’è chi si vede costretto a dire ’addio’ all’amato gatto.

"Proprio di recente abbiamo trovato un micio fuori dal cancello del gattile, con un biglietto presumo scritto dal proprietario – conclude la presidente di A Coda Alta – in cui si scusava, ma non era in grado di assisterlo con le cure adeguate, perché troppo costose, e quindi preferiva affidarlo a noi. E questo è un dei casi meno gravi, perché almeno si è preoccupato di portarlo in un luogo dove sarebbe stato assistito. Sempre meglio di coloro che li mettono nei cassonetti o li buttano in strada, dove non alcuna possibilità di salvarsi". Poi un ultimo appello: "Per ridurre il fenomeno dell’abbandono, sarebbe fondamentale estendere anche ai gatti, l’obbligatorietà del microchip".