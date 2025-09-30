Abbandono di rifiuti alla Ceres, torna il decoro

Dopo anni di degrado e incuria, l’area della Ceres, tra le più densamente popolate del comune torna finalmente a respirare decoro: con l’amministrazione comunale che mette un punto fermo nella lotta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti. "Da almeno dieci anni quest’area di città aspettava la restituzione ad un meritato decoro - scrive il vicesindaco Vito Salatiello - la continua esposizione di bidoni, flotte di incivili che la consideravano il bidone di casa propria, unita ad una difficile gestione dei conferimenti in un quartiere densamente popolato con angusti spazi di manovra la rendevano punti di facile abbandono".

E la soluzione. "Da circa un mese e mezzo abbiamo adottato questa nuova soluzione, non senza difficoltà e critiche - prosegue - mesi di simulazione coi residenti, diverse e anche accese discussioni per arrivare a questa soluzione proposta, che comunque e inevitabilmente ha fatto scontento qualcuno. Non ho mai ritenuto giusto, tuttavia, fare un punto di conferimento a servizio di un’area specifica, a ridosso del parco. Io credo che come in tutte le cose vada sempre considerata la visione di insieme e perseguita la strada che garantisca le maggiori possibilità di realizzazione dell’obiettivo, anche trovando compromessi sulla propria esclusiva aspettativa, che negli interessi collettivi è giocoforza mediata.

Alla realizzazione dei box abbiamo accompagnato un mese di tutoraggio a parte di personale CLARA spa, abbiamo ampliato la parte di accesso al parco chiudendolo alle auto attraverso il ripristino delle fioriere, in modo da non consentire un’area comoda per qualche pellegrino cui venisse voglia di scaricare. È in arrivo anche un sistema fisso di videosorveglianza". Importante e prezioso in questi mesi aver contato sulla professionalità di Clara, per le soluzioni tecniche, di Agriambiente Ferrara per la vigilanza e sulla collaborazione costante di alcuni residenti. "Occorre di sicuro vigilare e impegnarci tutti affinché la situazione rimanga così - conclude - credo che dove ci sia presidio decoro, sia più complesso fare i propri comodi. Il miglioramento è indubbio".