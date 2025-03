Abbandono di rifiuti, ecco le nuove telecamere

Il Comune di Terre del Reno rafforza le azioni per contrastare l’abbandono dei rifiuti e migliorare il decoro urbano, implementando le tecnologie di sorveglianza e potenziando gli interventi di manutenzione sul territorio. Nei giorni scorsi, la polizia municipale in collaborazione con Clara, ha individuato e sanzionato alcuni trasgressori che avevano abbandonato rifiuti in modo irregolare. "Abbiamo effettuato diversi controlli – dichiara l’Assessore all’Ambiente Gianfranco Guizzardi – e, attraverso l’apertura dei sacchetti, siamo riusciti a risalire agli autori dell’abbandono. Alcuni verbali sono stati emessi a residenti del nostro comune, mentre per altri casi, riguardanti cittadini di comuni limitrofi, abbiamo trasmesso la documentazione alle autorità competenti". Contestualmente, il Comune di Terre del Reno annuncia l’arrivo di nuove fototrappole e telecamere ambientali, che saranno installate nei punti più critici del territorio. "Abbiamo previsto un ulteriore potenziamento della videosorveglianza – continua Guizzardi – con l’acquisto di nuove telecamere che consentiranno di monitorare e contrastare con maggiore efficacia anche il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti.” Le installazioni saranno posizionate nei punti più sensibili, tra cui le aree delle campane per la raccolta del vetro e altre zone segnalate dai cittadini. Parallelamente proseguono anche gli interventi per il decoro urbano e la manutenzione degli spazi pubblici. Sono stati riverniciati i cestini nei parchi Biancani, Chico Mendes, Palladio, Parco dei Mille, Parco Falcone e Parco via Europa. Inoltre, sette cestini usurati per la raccolta indifferenziata, saranno sostituiti. Sul fronte della manutenzione inoltre, sono state ripristinate le panchine di Corso Roma, lato Parco Biancani.