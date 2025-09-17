Abbandono illecito di rifiuti. Denunciato il titolare dell’officina

Denuncia a Vigarano per il titolare di un’autofficina, accusato di abbandono di rifiuti. Il controllo è stato eseguito dai militari del Nucleo CC Forestali di Bondeno, che si sono recati presso un’attività di autoriparazioni della zona, al fine di dare seguito ad alcune segnalazioni ricevute. Dalle verifiche, condotte con la piena collaborazione del titolare, è subito emersa una prolungata criticità nella corretta gestione dei materiali di scarto, tale da determinare, nel tempo, un indebito accumulo di rifiuti, anche pericolosi, nelle pertinenze dell’officina.

All’esito del sopralluogo, infatti, i militari intervenuti hanno dovuto procedere al sequestro penale di alcuni bidoni contenenti olio esausto e di altri cassoni ricolmi di filtri e parti meccaniche derivanti dall’esercizio dell’attività. A carico del responsabile è così scattata la denuncia per abbandono di rifiuti ai sensi del novellato articolato del testo unico ambiente, la cui recente riforma ha previsto l’introduzione di nuove fattispecie insieme ad un generale inasprimento delle pene.

In particolare, uno degli effetti della disciplina introdotta con Decreto-Legge dello scorso 8 agosto, è stato proprio quello di qualificare l’abbandono di rifiuti pericolosi come specifica ipotesi delittuosa, in tal modo precludendo al reo la possibilità di estinguere l’illecito attraverso l’adempimento ad apposite prescrizioni.

re. fe.