Abbatte con l’auto il parapetto del ponte sul Panaro

Un’anziano si distrae, sbaglia la curva, si scontra contro il parapetto del ponte di San Giovanni sul Panaro e lo abbatte. La ringhiera cade e precipita, in bilico tra l’argine e l’acqua della riva. E’ successo qualche giorno fa a Bondeno. Ieri i Vigili del fuoco Volontari del distaccamento di Bondeno, sono riusciti a recuperare la ringhiera del ponte che si era spezzata in due parti. Si sono calati dall’argine sinistro del Panaro, tra terra e acqua l’hanno agganciata con una fascia e il verricello dell’autopompa, l’hanno recuperata e portata a bordo strada, dove i cantonieri del Comune hanno provveduto a recuperarla. Sarà sistemata e ricollocata al suo posto. "Non ci stancheremo mai di ringraziare i nostri Vigili del Fuoco Volontari – ha detto l’assessore alla sicurezza Ornella Bonati - per i preziosi interventi sul nostro territorio. Oggi hanno recuperato due pezzi di ringhiera del Ponte di San Giovanni, abbattute e finite in acqua a seguito. Siamo loro davvero grati".

cl.f.