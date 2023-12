Abbatte con l’auto una colonnina . Paura in via Reni per una fuga di gas

Dice di essersi sentito male e di aver perso il controllo dell’auto. Di fatto è andato a sbattere, impattando con la sua Ford C Max, contro la recinzione e la colonnina del gas di un abitazione, abbattendole entrambe. Dalla colonnina del gas è iniziata una perdita che è stata bloccata e sistemata dai tecnici del pronto intervento della Rete Gas arrivati da Sermide. E’ successo ieri mattina, intorno alle 10.30, in via Guido Reni a Pilastri di Bondeno. L’uomo di 72 anni, del luogo, stava percorrendo la strada che si trova nel cuore di un quartiere residenziale della frazione quando, improvvisamente, ha detto di "aver percepito uno stato di malore". Non andava ad alta velocità per cui, con l’impatto, ha fortemente danneggiato la recinzione dell’abitazione, ha abbattuto la colonnina che alimenta il gas della casa, ha fatto importanti danni all’auto, ma per fortuna non è rimasto ferito. Ha rifiutato di essere ricoverato in ospedale per cure e accertamenti spiegando di avere solo un raffreddore ed è tornato a casa con i famigliari. I primi ad uscire, sentendo il forte rumore, sono stati proprio i residenti che oltre a prestare i primi soccorsi, hanno lanciato la chiamata alle forze dell’ordine e ai vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i Carabinieri della stazione di Burana impegnati nei rilievi per le pratiche burocratiche e assicurative necessarie a rimediare il danno per la famiglia che abita nella casa. Nello scontro infatti, una parte della recinzione che restava appoggiata all’auto, si è frantumata. L’arrivo della squadra di turno del distaccamento dei vigili del fuoco volontari di Bondeno, ha permesso di mettere subito in sicurezza l’area per i residenti. I pompieri hanno infatti provveduto immediatamente ha mettere in sicurezza l’auto alimentata a diesel staccando la batteria.

Claudia Fortini