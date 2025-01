Abbatte ulivo e guard rail. Scappa, poi si costituisce

Passa e spacca, distrugge il guard rail della strada e abbatte, sradicandolo, un ulivo che rappresentava la linfa e il simbolo di una comunità. Anche il cartello che indica la parrocchia di San Giacomo Maggiore è a terra, divelto. E’ successo nella notte tra venerdì e sabato a Burana, di fronte alla chiesa. L’albero, un ulivo simbolo della pace, era stato piantato e dedicato alla memoria di Anna Lodi, una parrocchiana esemplare scomparsa qualche anno fa ed era stato benedetto dall’arcivescovo Giancarlo Perego in occasione della riapertura della chiesa dopo i lavori di ristrutturazione dai crolli del terremoto. Inimmaginabile lo sconcerto dei parrocchiani e dei paesani, che ieri mattina si sono trovati davanti a questo scempio. L’ulivo sradicato ha diffuso amarezza. Il parroco don Roberto Sibani, immediatamente in mattinata, ha presentato denuncia alla stazione dei carabinieri che si trova proprio davanti alla chiesa della frazione di Bondeno. Sono stati raccolti frammenti di fanale e del mezzo che aveva impattato contro il guard rail e l’albero. Sono scattati immediatamente i rilievi delle forze dell’ordine e le ricerche. Nella giornata di ieri, ad un certo punto, uno dei responsabili dell’accaduto, si è presentato in caserma, lasciando i dati dell’assicurazione per provvedere al risarcimento.

L’albero dedicato ad Anna Lodi dovrà essere sostituito, è stato infatti completamente sradicato. La storia dell’ulivo porta al cuore della parrocchia di San Giacomo Maggiore. "Dispiace per questo danno – ammette il parroco – . L’ulivo era stato benedetto dall’arcivescovo. Ne sono stati piantati due. Uno dedicato ad Anna Lodi, che ha avuto un ruolo strepitoso in parrocchia dedicando tutto il suo tempo. Lei c’era sempre al punto che la chiamavamo ‘il parroco’. E’ bello cogliere che ci sono persone che si donano in modo esemplare". In occasione dell’inaugurazione della chiesa è stato piantato, in modo prospettico un secondo ulivo, che ha resistito all’impatto di ieri notte. E’ intitolato a Elvezia Benini, che ha lasciato un’eredità importante alla parrocchia.

Claudia Fortini