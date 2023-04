Abbazia di Pomposa, boom di visitatori

Oggi dopo anni, ci sarà un’apertura straordinaria e gratuita, della cripta sotto l’altare all’interno dell’abbazia di Pomposa, una giornata nella quale si potrà entrare gratuitamente nella chiesa e nei musei grazie all’iniziativa della Direzione Regionale Musei d’Italia, che ha fatto anche una convenzione coi volontari della "Buonincontro", due dei quali affiancheranno altrettanti custodi dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18,30. Cripta che potrà essere visitabile solo il 2 giugno e 4 novembre anche per l’altare ai caduti della patria che vi è collocato all’interno. Invece dalle 10 alle 15,30 si terrà una spiegazione storica sul ricollocamento della Cripta e sulla cinta difensiva Bunker ancora visibile nei vigneti attorno l’Abbazia. Tuttavia, per l’enorme successo riscosso nella prima parte di aprile, è stata prorogata fino all’1 maggio "Resurrexit", realizzata dai volontari delle associazioni "Il Mantello" e "Buonincontro" all’interno degli otto piani calpestabili del campanile. Fino a ieri sono state quasi cinquemila persone nei soli tre fine settimana di aprile che hanno effettuato questo percorso spirituale.

Inizialmente in preparazione della Pasqua fino alla Resurrezione, col sepolcro chiuso dov’era adagiato Gesù e dopo con le luci bianche che illuminavano il sepolcro che ospita una delle poche copie della Sacra Sindone perfettamente uguali all’originale. Ben 45 giorni di intenso lavoro, con mediamente 10 volontari, che con tenacia e devozione hanno creato dal nulla un capolavoro che saprà emozionare il visitatore. Fra loro anche Natascia e Alessandro Furegato, che fanno parte del Gruppo Genitori in cammino, di ispirazione cattolica e si incontrano in Seminario con altri genitori colpiti dalla terribile perdita di un figlio. Loro hanno perso Veronica che alle medie aveva già espresso il desiderio di donare gli organi in caso di morte. Grazie a lei 5 persone sono tornate a vivere e il presidente Sergio Mattarella, saputa la notizia ha inviato un toccante lettera, scritta a mano ai due genitori.

