"Abbiamo casette e bus. Ma a volte preferiscono andare in Germania"

"Chiedi una trentina di persone e, se va bene, ne arrivano cinque. Poi magari qualche bracciante arriva anche quando la raccolta è già finita", così descrive gli effetti del click day Silvia Salvi, imprenditrice, alle redini di Salvi Vivai. Così hanno seguito un motto che suona un po’ retorico ma quantomai efficace. All’insegna di ’Chi fa da se fa per tre’, hanno attivato rapporti e canali per trovare personale. In quel colosso della frutta – dagli Stati Uniti all’Argentina, da Hong Kong all’Uzbekistan, fragole, pere, pesche e kiwi lasciano Ferrara per 57 paesi – lavorano romeni, pakistani (la maggior parte arriva da Portomaggiore), bielorussi, moldavi. Che in alcuni casi hanno dovuto strappare alla concorrenza, leggasi Germania. Dove le tasse alle imprese sono più leggere, più pesanti le buste paga. Hanno costruito vere e proprie casette, che si affacciano su una piazza. Una sorta di villaggio per i braccianti dove non mancano i servizi. Hanno il bus per portare i dipendenti a fare acquisti, per una visita dal medico. Fanno anche formazione, corsi per insegnare come si lavora nei campi. "Da anni ormai il personale italiano manca, così ci siamo dovuti ingegnare". Hanno nel villaggio anche personale preparato proprio ad accogliere gli stranieri, per fare le pratiche. "Un ragazzo – spiega ancora Salvi – viene dal Pakistan, accoglie i braccianti che provengono da quella nazione. Poi abbiamo anche una ragazza romena che apre le porte a chi arriva dall’Est dell’Europa, un riferimento per persone che a volte non sanno per nulla la lingua Italiana. Non conoscere il nostro idioma può rappresentare un bel problema". Forte la richiesta di manodopera, richiesta che non sempre trova una risposta. "D’inverno – precisa – riusciamo a far fronte alle esigenze. D’estate invece quando si entra nel vivo della produzione diventa difficile trovare personale. Certo ci sono anche dipendenti italiani, ma dobbiamo dire la verità. Sono sempre meno". Gli studenti che ormai disertano le campagne d’estate. Erano proprio loro a garantire, ormai molti anni fa, un apporto essenziale a chi lavorava la terra, un mondo in affanno.

m. b.