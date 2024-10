"Abbiamo figli da mantenere"

"C’è tanta preoccupazione, senza ombra di dubbio. Perché abbiamo delle famiglie, abbiamo dei figli. La Berco è un pilastro che regge Copparo e dintorni. Siamo molto preoccupati, perché l’andamento non è buono sotto nessun punto di vista". Lavora in Berco da sei anni Cristian Poriea, residente nella vicina Ro Ferrarese nel comune di Riva del Po: "Sono uno degli ultimi ad essere entrati nello stabilimento". E non nasconde la propria preoccupazione per quanto è emerso in questi giorni nel confronto tra azienda e sindacati, ricordando che dietro quel ‘freddo numero’ associato agli esuberi vi sono persone, famiglie con figli.