"Abbiamo giocato alla pari, mi resta un grosso rimpianto"

Nel post di Adamant-Pielle, coach Benedetto non nasconde i rimpianti per una partita interpretata alla grande dai suoi ragazzi, ma persa per alcuni episodi che non hanno girato dalla parte giusta. "Mi porto a casa la consapevolezza di aver giocato alla pari contro una delle favorite come Livorno, e mi auguro che lo capiscano anche i miei ragazzi, perché abbiamo dimostrato di saperci stare al loro livello. Resta un po’ di amaro in bocca per alcuni episodi che non ci hanno premiato, penso ai tanti tiri sbagliati da sotto, e a quelle due conclusioni nel finale di Bellini e Pellicano, sputate dal ferro. Le avevamo costruite bene, purtroppo non sono entrate: fa parte di questo sport. Ma di certo ci portiamo via da questi 40’ tante cose positive, dopo una settimana non facile in cui ci siamo dovuti allenare a ranghi ridotti visti i problemi di Marchini, Dioli e ’Baba’ Ebeling. Non dimentichiamoci che siamo una squadra fatta di tanti giovani, diversi si affacciano per la prima volta a questo tipo di campionato, ma abbiamo giocato con grande attenzione sulle cose che ci eravamo detti e che avevamo preparati: sono estremamente contento della prestazione dei miei, ma non avevo dubbi, perché vedo come si allenano ed il percorso che stiamo facendo in queste settimane". Dall’altra parte è un coach Turchetto che festeggia per il successo della sua Pielle, che però se l’è vista brutta di fronte ad una Ferrara che, se avesse vinto, non avrebbe rubato nulla: "Siamo stati bravi a rimetterci in carreggiata in fretta nel terzo quarto, quando eravamo andati sotto di 12 ed eravamo in difficoltà. Nel finale sono usciti i nostri giocatori più esperti e talentuosi, con alcune giocate che ci hanno permesso di mettere il naso avanti: anche l’anno scorso abbiamo vinto diverse partite punto a punto, significa che siamo una squadra seria". La strada è imboccata è quella giusta: Adamant ha dimostrato di potere giocare a questi livelli, grazie all’esplosività messa in campo.

j.c.