Abbonamenti e biglietti a teatro

E’ partita l’8 novembre la campagna abbonamenti e prevendita di SipariOstellato, il cartellone del Teatro Barattoni di Ostellato in rete con I Teatri del Delta. La prevendita è già disponibile anche on line sul circuito Vivaticket. E’ la settima edizione del progetto speciale ideato e diretto da Massimiliano Venturi, che dal 2017 ha visto il Teatro Barattoni affermarsi come uno degli spazi più dinamici e attrattivi della provincia ferrarese. Il programma di quest’anno offrirà una selezione di alcuni tra i più grandi protagonisti della comicità e del teatro d’autore, tra anteprime nazionali ed esclusive territoriali.

Due le sezioni del cartellone: quella serale, che consta di tre spettacoli e si aprirà il 20 gennaio, e Junior! A teatro con mamma e papà, che inizierà il 19 novembre e che tra gennaio e febbraio proporrà altri due titoli.