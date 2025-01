Abbonamenti gratuiti di Tper: "Una fake news"

Il post, ben confezionato e all’apparenza senza nulla di errato, ha iniziato a rimbalzare sui profili social già da ieri mattina. Una descrizione dettagliata, di un’offerta dedicata ai residenti di Ferrara circa una promozione legata al trasporto pubblico locale. Con tanto di foto non solo dell’assessore Francesca Savini (nella foto), ma anche dell’abbonamento ‘Mi muovo’. Tutto normale. Se non fosse che, in realtà, era un post totalmente falso. Una vera e propria fake news montata ad arte. Ed è la stessa azienda di trasporti – la Tper – a informare l’utenza di questa truffa sul web.

"Gli abbonamenti gratuiti offerti sui social ai residenti a Ferrara sono una truffa – si legge nella nota di Tper – . Abbiamo segnalato i falsi profili a Meta. Si reitera, purtroppo, una pratica fraudolenta che già da mesi coinvolge tutta la nostra regione". "Numerose – prosegue – le segnalazioni pervenute a Tper e alla Regione, che ha già segnalato il problema alla Polizia Postale nei mesi scorsi. I post che stanno circolando di nuovo in queste settimane su Facebook e che promettono abbonamenti gratuiti per il bus per tutti i residenti a Ferrara, sono una truffa. Si tratta di una falsa campagna di comunicazione "Mi muovo" lanciata sulla piattaforma Meta da profili falsi per ottenere denaro o compiere furto d’identità delle persone. È, quindi, importante non cliccare sugli Url indicati nel falso annuncio e si raccomanda di verificare sempre la veridicità di eventuali iniziative promozionali sui siti ufficiali dell’azienda di trasporto o degli Enti Locali".

L’amministrazione, comunque, non ha perso tempo e, oltre ad aver segnalato diversi post alla polizia postale annuncia, per bocca dell’assessore Francesca Savini, un’azione legale. "Ci troviamo – spiega Savini – in presenza di una truffa ai danni non solo della sottoscritta, ritratta in una delle fotografie che circolano nei post fake, ma anche e soprattutto ai danni dell’amministrazione. Per questo, abbiamo deciso di sporgere denuncia e invitiamo tutti i cittadini a non cadere in questa trappola social, prestando molta attenzione. Purtroppo, questi episodi, sono all’ordine del giorno ma riteniamo che il Comune debba essere tutelato".