"Abbonamenti illogici? In soli 5 mesi, incassi più alti rispetto al 2019"

Gentile direttore,

leggo la lettera del nostro abbonato sig. Marco Bertinato, il quale dice testualmente “devo sottolineare l’illogicità o meglio l’assurdità, delle scelte attuate dalla direzione del teatro attinenti alla sottoscrizione degli abbonamenti della stagione di prosa 20232024”. In qualità di direttore artistico, di responsabile della comunicazione e della biglietteria del teatro vorrei precisare quanto segue. Ciò che determina illogica o logica, assurda o realistica una campagna abbonamenti, sono i risultati, i numeri registrati al botteghino. Non è questa la sede per elencare i complessi studi e i numerosi processi propedeutici alla formulazione dei piani tariffari e delle campagne abbonamenti, pertanto mi atterrò rigorosamente ai dati numerici. L’ultimo anno che possiamo utilizzare come parametro è il 2019. Ricordiamo infatti che il 23 febbraio 2020 i teatri vennero chiusi e si è tornati alla piena normalità nella seconda parte di stagione 2022. Nell’intero anno 2019 (per intenderci la gestione precedente a quella attuale) il teatro, come da bilancio pubblico disponibile sul sito dell’Abbado, incassava al botteghino €575.000. Il 5 giugno abbiamo raccontato in conferenza stampa che il teatro aveva raggiunto dall’inizio del 2023 in soli 5 mesi, incassi per 580.000 euro. Quindi l’attuale gestione del teatro rispetto alla precedente, registra un fortissimo incremento di biglietti venduti pur mantenendo gli stessi prezzi del 2019. C’è di più. Il 5 giugno è iniziata la campagna abbonamenti. Le posso confermare, dati alla mano, che il numero degli abbonati al carnet dei 14 spettacoli di prosa, ha già nettamente superato in sole due settimane il numero dei sottoscrittori della stagione 2022-23. Il carnet da 8 spettacoli ha superato il 60% delle vendite dello scorso anno e considerando che ci sarà tempo fino alla fine dell’anno per acquistarlo, ci aspettiamo numeri record anche su questo versante. Cito nuovamente il sig.re Marco Bertinato “ritengo che bisognerebbe cercare di accalappiare il pubblico non solo offrendo più titoli ma usando anche un po’ più di furbizia”. Stia tranquillo sig.re Bertinato, fortunatamente noi non abbiamo nessuna intenzione di “accalappiare” nessuno e non usiamo furbizia con il nostro amato e generoso pubblico. Tutto ciò che cerchiamo di offrire è qualità, professionalità e responsabilità, mantenendo i prezzi dei biglietti accessibili a tutti, siano essi studenti o lavoratori. Cordiali saluti e buona Stagione di Prosa a tutto il nostro pubblico.

Marcello Corvino