Abbraccio ai volontari, la solidarietà decolla

Nella base dell’Aeronautica Militare di Poggio Renatico la consegna del maxi-assegno a tre realtà di volontariato.

Con la simbolica consegna del maxi assegno nelle mani dei rappresentanti di tre realtà del terzo settore da parte del comandante del Comando Operazioni Aerospaziali (Coa), generale di squadra aerea Claudio Gabellini, si è conclusa, ieri, nella base dell’Aeronautica Militare di Poggio Renatico la raccolta fondi realizzata con il concerto di beneficenza che si è tenuto il 3 dicembre. All’incontro hanno partecipato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Ferrara, Cristina Coletti e il comm. Tieghi in rappresentanza dell’Avis Provinciale. La cifra totalizzata, per oltre 19mila euro, è stata suddivisa per le tre realtà selezionate in accordo con il Comune di Ferrara, realtà che operano attivamente nel territorio estense. Sono Aism Ferrara (Associazione Italiana Sclerosi Multipla); Fondazione Acaref (Allied Community Ataxia Research Foundation); Oltre le Nuvole Odv. L’assessore Cristina Coletti ha sottolineato come la raccolta promossa dal Coa – definita come "un’importante consuetudine", – rappresenti ormai "un impegno costante a favore dei più fragili, sostenendo ogni anno alcune associazioni che contribuiscono con grande merito alla tenuta sociale del territorio ferrarese". Ha poi aggiunto: "Ringrazio il comandante del Coa Generale Claudio Gabellini e tutto il personale che opera a Poggio Renatico. Supportare costantemente i bisognosi rappresenta un valore aggiunto riconosciuto dall’intera comunità". Grande soddisfazione anche nelle parole del Comandante del Coa, Generale Claudio Gabellini: "La cifra raccolta ci rende orgogliosi. Ormai il concerto di beneficenza è divenuto un evento simbolo delle feste natalizie ferraresi. La cittadinanza ha mostrato ancora una volta un’enorme generosità. Siamo contenti per il ruolo importante che il nostro comando riveste nel tessuto sociale, riuscendo a convogliare verso la solidarietà le energie di sponsor, realtà imprenditoriali e associative e cittadini, tra cui tantissime famiglie di militari". Tra gli sponsor. Cpr System, Fondazione Estense (Lascito Niccolini), ErreEffe Bmw, Re/Max Dna, LyondellBasell, Zabov, Dinamica Media, Albanati Impianti, Ferrara Tua, Fondazione CRCento, For, Phyto Service, Giulio Barbieri Srl, Idrokinetik, Giardini Roverati.