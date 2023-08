Abitazioni e negozi senza corrente L’intervento di E-distribuzione

Nei giorni scorsi il territorio di Copparo è stato interessato da continui black-out, oltre a ciò continuano a non funzionare alcune emittenti televisive in numerose vie del comune, unitamente alla connessione internet. Qualche giorno fa, proprio a causa dell’assenza di corrente, alcune attività della zona non hanno potuto aprire i battenti o addirittura, come nel caso del forno di Lorella Ghirardelli, hanno dovuto buttare via l’impasto per il pane di ben sette celle frigorifere in quanto non più utilizzabile. Numerose le segnalazioni e le lamentele della cittadinanza sui social, sulla piattaforma predisposta e-Distribuzione e al Comune. A seguito di quanto scritto a riguardo nei giorni precedenti, E-Distribuzione ha provveduto a segnalare, per mezzo di volantini e tramite il Comune, che sarebbe intervenuta proprio oggi per una manutenzione su larga scala, che però è stata annullata quasi immediatamente dopo l’annuncio. Il motivo della revoca dell’intervento sembra da attribuire al fatto che E-Distribuzione sarebbe riuscita ad intervenire ugualmente, sanando il disservizio senza dover ricorrere all’interruzione dell’energia (foto d’archivio). Sentita di nuovo la titolare del forno, Lorella Ghirardelli afferma: "Sabato ci sono state altre interruzioni, una dopo l’altra, che hanno naturalmente compromesso il mio lavoro. Il danno subìto ormai è andato, ciò che mi preme ora è solo che la situazione sia stata risolta".

j. b.