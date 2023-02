Abiti usati nell’emporio solidale

Riprende il progetto ‘Di casa in casa’, nei nuovi spazi allestiti nella galleria Edgardo Fogli a Comacchio. Si tratta di un emporio solidale, nel quale verrà effettuata raccolta e distribuzione di abbigliamento usato (indumenti per adulti e bambini), attrezzature per l’infanzia (passeggini, carrozzine, seggiolini auto, giochi), oggetti utili, non alimentari. Il riavvio del progetto è stato voluto dall’amministrazione comunale per rispondere alle necessità di persone in difficoltà del territorio. A gestirlo saranno i volontari dell’associazione Auser Ferrara – Sezione di Comacchio che si occuperanno della raccolta e distribuzione di abiti e oggetti. Oggi verrà inaugurata la nuova sede, rinnovata e riqualificata, nel ‘cuore’ del centro storico. Sarà aperta per tre giornate alla settimana: martedì dalle 15 alle 17, mercoledì dalle 10 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 17. "Finalmente – spiega l’assessore al Welfare, Rosanna Cinti –, possiamo riprendere questo progetto che già si svolgeva anni fa. Purtroppo, a causa dell’emergenza Covid, era stato sospeso. Poi, è emersa la difficoltà legata all’inagibilità di Palazzo Patrignani, dove veniva realizzato. Abbiamo lavorato a fondo per riuscire a farlo ripartire: abbiamo individuato nuovi spazi di proprietà comunale nella galleria Edgardo Fogli, rinnovati, riqualificati e adeguati allo scopo. E’ la ripartenza di un progetto a cui tenevo". L’emporio solidale ‘Di casa in casa’ andrà a rispondere alle esigenze di persone e famiglie che stanno affrontando situazioni di difficoltà "e che potranno trovare indumenti e altri oggetti utili. La richiesta c’è, purtroppo. Abbiamo a lungo lavorato con il centro per le famiglie del Delta ‘La libellula’ e l’Auser Ferrara – sezione di Comacchio per organizzare il servizio che". L’inaugurazione sarà oggi poi comincerà il servizio dal martedì al giovedì, per tre giorni a settimana. Un’iniziativa di grande valore quella che riprenderà a Comacchio, volta alla sensibilizzazione e promozione della solidarietà familiare nei confronti delle persone che stanno attraversando situazioni di difficoltà, verso cui vi è grande attenzione da parte dell’amministrazione comunale e delle associazioni di volontariato.

Valerio Franzoni