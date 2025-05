"Abito in periferia. Mia dimensione"

"Devo dire che ho trovato il mio equilibrio" – prende la parola Adriano Pasquali, un residente –. Abito fuori dal centro storico verso la località di Chiesuol del Fosso. E mi trovo bene, è la mia dimensione ideale. Fin da bambino sono stato abituato a crescere e vivere non proprio nel cuore della città. Ovviamente abitare nel centro storico consente di avere a disposizione tante comodità e servizi, dagli uffici alle attività commerciali. Ma d’altra parte vivere e abitare anche fuori dal centro non è tutto sommato così male. Io non cambierei, anche qui riusciamo ad avere i servizi che ci servono. Basta sapersi organizzare".