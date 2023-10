"Aboliamo Natale e santi, mettiamoci squadre e calciatori"

Caro Carlino,

a proposito della proposta di abolizione del Natale, tenuto conto che abolirlo, senza eliminare il riferimento giornaliero ai santi, è in antitesi con quanto ci si è prefissi, propongo di modificare il calendario. E, già che ci siamo, via anche i nomi dei mesi, li sostituiamo con i nomi delle squadre di calcio seguendo la classifica del campionato. Quindi eliminare i nomi dei santi sostituendoli con parte degli organici delle squadre: il giorno 1 – Nome del presidente, il giorno 2 – nome del D.G. poi di seguito i nomi dei giocatori, in rigoroso ordine alfabetico, fino a fine mese. Unica eccezione il 31 ottobre che dovrà rimanere per celebrare la festa di Halloween, giorno sacro e intoccabile.

Giancarlo Vicentini