Abracadabra, viaggio nella Bibbia: "Eva, il serpente. Che persuasione"

Torna a Ferrara Paolo Borzacchiello, autore, divulgatore e uno dei massimi esperti italiani di intelligenza linguistica e persuasione, sul palco del Teatro Nuovo. L’evento domani, alle 21, con Abracadabra, spettacolo ironico e profondo, un viaggio tra le pagine della Bibbia e i meccanismi della comunicazione moderna.

Com’è nata l’idea?

"Lavoro nel campo della persuasione linguistica da oltre 25 anni. È ormai un’abitudine per me riconoscere schemi ovunque. E nella Bibbia ce ne sono tantissimi. Leggendola, ho avuto l’intuizione: quei testi contengono principi potentissimi, che possiamo attualizzare e usare nella vita quotidiana, al lavoro, nelle relazioni, nella crescita personale. Così è nato lo spettacolo. La Bibbia è una delle "opere" più persuasive di sempre".

Ci fa qualche esempio?

"All’inizio della Genesi, quando Adamo dà nome alle cose nel Giardino dell’Eden. C’è scritto: "Qualsiasi nome avesse dato, quello sarebbe stato". È un passaggio potentissimo: ci ricorda che il nome che diamo alle cose orienta lo sguardo degli altri. Oggi facciamo lo stesso, ma spesso nel modo sbagliato. E questo ha conseguenze dirette su come veniamo percepiti. Poi c’è la scena con il serpente che seduce Eva, una vera e propria operazione di persuasione linguistica. Usa il principio di scarsità: "Puoi mangiare tutto… tranne quello". È esattamente ciò che oggi usiamo nel marketing: rendere una cosa rara per farla sembrare più desiderabile".

Quindi lo spettacolo insegna tecniche per la vita quotidiana?

"Sì. Prendo le storie, ne estraggo i principi e li traduco in azioni concrete: che parole usare, quali evitare, come valorizzarsi. È un format divertente, ma con tanti strumenti pratici. Parliamo di lavoro, famiglia, relazioni e anche felicità.

Un esempio di parola da evitare per vivere meglio?

"Quelle che ci svalorizzano senza che ce ne accorgiamo. Frasi come "Scusami se ti disturbo", "Ti rubo solo cinque minuti", "Forse dico una banalità" perché abbassano la nostra autorevolezza. Usare invece verbi all’indicativo, al tempo presente, o inserire avverbi di tempo ("subito", "ora", "tra poco") crea un impatto diverso: siamo percepiti come più sicuri, credibili, efficaci".

Parole "felici" da usare ogni giorno?

"Tutto ciò che richiama l’altezza come "con la testa tra le stelle", "mi sento sollevato" sono metafore che attivano nel cervello meccanismi legati al benessere. Se uso quelle parole, il mio corpo reagisce di conseguenza. La lingua condiziona la chimica. Così anche per i problemi. Dobbiamo cambiare l’approccio e definirli sfida".

Come può essere etica la persuasione?

"La persuasione è naturale. I neonati lo fanno piangendo, i bambini sorridendo. Il problema non è la persuasione, ma l’uso scorretto. Se persuadi per vendere fuffa o manipolare, fai un danno. Ma puoi usarla per creare empatia, fiducia, connessione. Io ad esempio, aiuto i medici a farlo con i pazienti, i genitori con i figli, i leader con i collaboratori".

Quali sono i trucchi di manipolazione più comuni?

"Un classico: la scarsità. "Solo pochi pezzi rimasti", "Offerta per pochi giorni". Ti spingono a scegliere non perché hai bisogno, ma per paura di perdere l’occasione".

Laura Guerra