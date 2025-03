Abusi di alcol e droghe, controlli straordinari

Patenti ritirate per guida in stato di ebrezza, denunce per possesso di coltelli oltre per uso di droga. Si tratta di quanto riscontrato dai carabinieri, quando nell’ultimo fine settimana hanno intensificato i controlli straordinari dei territori comunali di Comacchio e Codigoro. Le operazioni, che si sono svolte durante le ore serali e notturne, hanno visto il controllo di diverse persone, fermate per violazioni legate alla guida sotto l’influenza di alcol e alla detenzione di sostanze stupefacenti.

In particolare, i carabinieri hanno fermato numerosi conducenti che, sottoposti ai test alcolemici, sono risultati positivi. Nel dettaglio dei controlli a Codigoro un automobilista 40enne è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore di ben tre volte al consentito. A Comacchio, invece, effettuati controlli a due conducenti rispettivamente di 40 e 70 anni, trovati con tassi alcolemici superiori al limite consentito dal codice della strada. In tutti i casi, le patenti di guida sono state ritirate e i veicoli affidati ad altre persone idonee.

I controlli stradali hanno interessato anche la S.S. 309 Romea dove un 45enne straniero, alla guida di un’autovettura con targa estera, è stato trovato in possesso di due coltelli, immediatamente sequestrati. L’individuo è stato denunciato all’autorità giudiziaria estense per possesso di armi bianche. Infine, un giovane straniero è stato trovato in possesso di tre grammi di hashish in località Porto Garibaldi. Lo stupefacente è stato sequestrato e per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura per uso personale. I carabinieri continueranno a intensificare i controlli nelle settimane a venire, soprattutto nei fine settimana.