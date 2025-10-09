Abusi sulla figlia dell’amica, condannato a 4 anni

Ferrara, 9 ottobre 2025 – Quei contatti proibiti, ‘rubati’ in un appartamento del Grattacielo approfittando di un attimo di distrazione della madre di quella che all’epoca era solo una bambina, sono costati cari a un 32enne nigeriano. L’uomo, finito a giudizio per violenza sessuale, è stato condannato a quattro anni di reclusione. Il processo a suo carico si è concluso ieri pomeriggio davanti ai giudici del collegio e al pubblico ministero Andrea Maggioni. Con questa sentenza arriva il primo punto fermo giudiziario su una vicenda iniziata ormai dieci anni fa, quando la persona offesa non aveva ancora quindici anni.

Tutto sarebbe accaduto in un giorno come tanti. Mamma e figlia si trovavano a casa di una coppia di conoscenti per trascorrere qualche ora in compagnia. In un momento in cui la madre si trovava in un’altra stanza con l’amica, l’imputato avrebbe abusato dell’adolescente palpeggiandola ripetutamente nelle parti intime. Non contento, per garantirsi il silenzio della giovane, le avrebbe intimato di tacere sull’accaduto, altrimenti le avrebbe fatto del male. E in effetti, l’intimidazione sembra aver sortito l’effetto desiderato.

Di quell’episodio, infatti, la ragazzina non farà parola per anni. Fino al 2019, quando l’adolescente, a seguito di un diverbio con un compagno di scuola, parla con lo psicologo dell’istituto e racconta l’indicibile. Di quanto riferito viene subito informata la madre. Il passo successivo è la denuncia. L’inchiesta sfocia nel processo, concluso con l’udienza di ieri per la quale era previsto l’esame della persona offesa e la discussione, terminata poi con il verdetto di condanna. Ascoltato il dispositivo, la difesa dell’imputato si riserva di leggere le motivazioni e valutare se presentare appello.