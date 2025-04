Abusi sul figlio, il caso approda in Appello. I giudici: “Risentire il ragazzo”

Ferrara, 30 aprile 2025 – Quei presunti abusi sul figlioletto gli erano costati una condanna pesante: nove anni in primo grado. Ma ora i giudici della corte d’Appello vogliono vederci più chiaro, anche alla luce di alcune dichiarazioni rese dal giovane e ritenute discordanti dalla difesa. Da qui la scelta di sentire nuovamente la presunta vittima, oggi diciassettenne, così come richiesto dal legale dell’imputato. La decisione è stata presa ieri mattina nel corso dell’udienza davanti alla seconda sezione penale della corte d’Appello. L’udienza è stata dunque rinviata al 9 settembre per ascoltare il ragazzo e, forse, per discussione e sentenza.

Un passo indietro. La vicenda al centro del processo approdato ieri in Appello è cominciata ormai undici anni fa, anche se le indagini sono iniziate soltanto sei anni più tardi. L’imputato, un 57enne ferrarese, è accusato di avere indotto il figlioletto (che all’epoca dei fatti aveva appena sei anni) a compiere e subire in più occasioni atti di natura sessuale. I fatti, si diceva, risalgono al 2014, ma sono venuti alla luce nel 2017, quando la madre raccontò a un’assistente sociale gli episodi in seguito finiti al vaglio di procura e tribunale. La sua testimonianza fece partire le indagini, nel corso delle quali il piccolo era stato ascoltato in incidente probatorio. In quel contesto, il bambino fu giudicato attendibile. Secondo le accuse, dunque, approfittando della condizione di inferiorità del bambino l’imputato lo avrebbe indotto a compiere atti sessuali mentre era nella doccia o a letto. Ma non è tutto. Lo avrebbe coinvolto anche in ‘giochi’ sessualmente espliciti, con l’utilizzo di caramelle dalle forme equivoche. Al termine del processo di primo grado, il pubblico ministero Ciro Alberto Savino aveva concluso la propria requisitoria chiedendo la condanna a sette anni di reclusione, con il legale di parte civile (l’avvocato Silvia Callegari) che si era associata all’istanza della procura. Il difensore dell’imputato, l’avvocato Enrico Segala, aveva invece insistito per l’assoluzione, sottolineando come la mamma del bimbo si fosse presentata in udienza dichiarando che il figlio – per sua stessa ammissione – si era inventato tutto. Il tribunale non ha però accolto le tesi della difesa e ha condannato il padre a nove anni di reclusione.

Lette le motivazioni, l’avvocato Segala ha impugnato la sentenza, puntando ancora una volta il dito contro le presunte contraddizioni emerse durante il procedimento. Alla luce di ciò, il legale ha chiesto una nuova audizione della persona offesa al fine di mettere ordine tra le dichiarazioni rese alla madre, alla psicologa e in incidente probatorio. Varie versioni dello stesso fatto ritenute dalla difesa discordanti e quindi non attendibili.