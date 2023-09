Abusò e filmò la nipotina: zio finisce a processo

Ferrara, 28 settembre 2023 – Il pubblico ministero che ha coordinato le indagini non ha acconsentito al patteggiamento della pena. E così l’uomo accusato di aver filmato, dietro compenso, atti sessuali con la nipote minorenne all’epoca dei fatti, sarà giudicato con rito abbreviato.

É quanto ha deciso ieri il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna. E’ accusato di pornografia minorile ed è per questo che le indagini sono ricadute nell’ambito di competenza della Direzione distrettuale antimafia.

La storia è da brividi. La ragazzina, appena sedicenne all’epoca dei fatti, siamo nel 2017/2018 circa, trascorre molte delle sue giornate a casa dello zio paterno. Sua madre è morta e il padre, per alcuni problemi con la giustizia, è a lungo assente. Una situazione molto complessa: la sedicenne vive con i nonni, ma di fatto trascorre molto del suo tempo nella casa dello zio, dove c’è anche una cuginetta che ha più o meno la sua stessa età.

Secondo quanto ricostruito dopo che la ragazzina, oggi maggiorenne, ha avuto il coraggio di denunciare, tra i due sarebbe stato consumato anche un rapporto sessuale. Ma le indagini, dopo mesi, perché all’inizio pare che il racconto della giovane non fosse stato ritenuto tanto credibile, iniziano a decollare. Vengono individuate foto e video a sfondo pornografico che, secondo le accuse mosse all’uomo, cinquant’anni circa, lui faceva alla nipote in cambio di soldi. In realtà all’inizio ci sarebbero stati dei regali senza alcuno scambio, poi, le richieste sempre più insistenti di avere foto di lei nuda o in atteggiamenti intimi con lo zio. Scatti che lui pare chiedesse insistentemente, dietro l’elargizione di soldi. Situazione che è andata avanti a lungo. Fino alla maggiore età della ragazza. Poi si sarebbe interrotto tutto. Soltanto dopo alcuni anni, però, la giovane è riuscita a raccontare quanto capitava tra quelle mura domestiche.

Lì dove avrebbe dovuto sentirsi più protetta, considerando che era il fratello di suo padre. Inizia così la trafila delle denunce. Dei racconti dell’intimità violata, non certo facili per una ragazzina di quell’età , in cambio di denaro. Difficoltà aumentata dal fatto che all’inizio non viene creduta. La svolta quando incontra un carabiniere che raccoglie la sua ennesima denuncia e che le crede. Da qui iniziano le indagini e la ricostruzione certosina di quegli abusi, di concerto con la Procura di Bologna, competente per materia di indagine.

La visione di foto e video che sono il corpo centrale dell’inchiesta e che hanno portato il pm bolognese a chiedere il rinvio a giudizio del cinquantenne. Ieri il gup felsineo Sandro Pecorella ha fissato al 24 marzo prossimo l’udienza in cui sarà discusso il processo con rito abbreviato per le accuse di prostituzione minorile e violenza sessuale.