Abusi sessuali Ferrara, docce fredde e insulti sull’ex: condannato a 10 anni

Ferrara, 14 aprile 2023 – Dieci anni di reclusione per aver trasformato in un inferno la vita della ex compagna, facendola finire in un vortice di vessazioni, insulti, minacce, maltrattamenti e abusi sessuali. Una trappola dalla quale la vittima – una cinquantenne residente in provincia – era riuscita a uscire, portando in tribunale l’uomo che le stava rovinando la vita. A giudizio è finito un 43enne di origini siciliane (difeso dall’avvocato Sandro De Marco). Le accuse, pesantissime, vanno dai maltrattamenti in famiglia allo stalking fino alla violenza sessuale e alla minaccia aggravata dall’uso di un’arma. Ieri il processo è arrivato alle battute conclusive. Il pubblico ministero Ciro Alberto Savino, al termine della sua requisitoria, ha chiesto per l’imputato la condanna a nove anni e due mesi di reclusione. All’istanza di condanna della procura si è associata anche l’avvocato Silvia Callegari, legale della vittima, la quale ha chiesto una provvisionale da ventimila euro per la parte civile. Conclusa la discussione, il collegio giudicante ha emesso la sentenza: dieci anni di reclusione oltre a ventimila euro di provvisionale, come richiesto dalla parte civile. "Sono molto soddisfatta per la mia cliente – ha dichiarato l’avvocato Callegari – che finalmente riesce a chiudere questa brutta storia e a lasciarsela alle spalle".

I fatti. La storia tra i due – lui già con tre figli da precedenti relazioni e lei un figlio – inizia alla fine del 2019. In quel momento si tratta di una frequentazione che però, a partire da marzo del 2020, diventa una convivenza stabile nella casa di lei. La serenità dura appena qualche mese, poi tutto finisce e la donna inizia a sprofondare in un tunnel dal quale non sembra esserci uscita. Lui è ossessivo, ma anche molto attaccato ai soldi, tanto da costringerla a chiedere due finanziamenti per far fronte a spese sempre più pressanti. Ma questo è solo l’inizio. Con il tempo sono iniziati gli insulti, le umiliazioni, i soprusi. Fino alle minacce, in un’occasione anche puntandole addosso una pistola (poi risultata giocattolo). Le intimidazioni non si limitavano alla sola malcapitata, ma arrivavano anche a ventilare conseguenze per suo figlio e per i genitori se non avesse fatto quello che voleva il compagno. A questo si aggiunge una serie di altri pesanti soprusi, tra cui le punizioni fatte di docce gelate con addosso i vestiti o la segregazione in casa, fino all’obbligo di subire atti sessuali nonostante il suo netto rifiuto.

Uno spiraglio di luce sembrava essersi aperto nel settembre del 2020, quando la malcapitata ha deciso di fuggire, anche grazie all’aiuto di un’amica che si era accorta dell’inferno in cui era precipitata. La distanza non ha però fermato il 43enne, che ha iniziato a perseguitarla con una valanga di messaggi dal contenuto minaccioso e denigratorio, sia sul cellulare che sui social. L’incubo è cessato soltanto nel gennaio del 2021, quando il procedimento penale scaturito dalla denuncia della donna ha mosso i primi passi in tribunale.