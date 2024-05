Abusi sessuali sulla nipotina. La condanna è definitiva

Il nonno ha effettivamente abusato sessualmente della nipotina di appena dieci anni e ora la condanna a due anni e venti giorni di reclusione è definitiva. C’è il suggello della Corte di Cassazione che ha respinto il ricorso presentato dal legale dell’imputato, l’avvocato Flavia Sandoni. Gli ermellini hanno sposato in pieno la ricostruzione della Corte di Appello di Bologna. "Non si ravvisa alcun motivo per dubitare del racconto della piccola – scrivono i giudici bolognesi, poi confermati dalla Suprema Corte – prova della genuinità del racconto della bambina si ravvisa proprio nelle modalità che hanno portato la bambina a raccontare tutto su sollecitazione della mamma. "Si comportava male", ha più volte risposto la piccola alle richieste della mamma. E per male si intende che le parlava di scene di sesso, la toccava e la costringeva a toccare le parti intime del ’nonno’. La baciava. E poi la piccola che si è giustificata con la madre: "Non l’ho mai detto a nessuno, perché avevo paura..non so di preciso di che cosa, ma mi suscitava paura dirlo". E poi ancora, sempre dai racconti della bambina, "il mio scopo era non rimanere da sola con lui, per questo a un certo punto la notte mi alzavo e pretendevo di tornare a dormire con mio fratello, che era nello stesso letto della nonna". Al centro della storia un 84enne imputato per atti sessuali con minorenne. L’uomo era il compagno della nonna paterna della piccola e, tra il settembre e il dicembre del 2019, avrebbe approfittato dei momenti in cui la bambina era a casa dell’anziana per toccarla nelle parti intime e baciarla vicino alla bocca contro la sua volontà. In alcuni casi i tentativi sono andati a segno, mentre in altri la bambina ha reagito ritraendosi. Dopo la denuncia, l’84enne è finito a giudizio. Nel processo si è costituita parte civile la bambina (attraverso la madre), assistita dall’avvocato Simone Bianchi. L’imputato ha scelto di essere processato in rito abbreviato e il giudice ha concluso con una condanna a quattro anni e due mesi. La seconda sezione penale della corte d’Appello ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a due anni e venti giorni. Ora la Corte di Cassazione ha messo la parola fine sulla vicenda.