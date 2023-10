Abusi su disabile, la perizia si allarga

Sarà necessaria una integrazione di perizia per chiarire se quanto raccontato in aula da un 47enne affetto da sindrome di Down sia frutto di ricordi genuini o di suggestioni. L’uomo, presunta vittima di un tentato abuso sessuale, è stato ascoltato ieri in forma protetta nell’ambito dell’inchiesta che vede indagato un volontario 74enne. Durante l’audizione (siamo ancora in fase di indagini preliminari) il 47enne ha parlato raccontando la propria versione dei fatti. Al termine, il difensore dell’indagato – l’avvocato Elisa Cavedagna – ha chiesto un’integrazione di perizia al gip Silvia Marini. L’istanza è stata accolta. Il giudice ha quindi fissato un nuovo appuntamento al 17 gennaio per ascoltare le conclusioni dei periti.