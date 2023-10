Abusi su una bimba. Palpeggiò la nipote, pena ridotta in Appello. Due anni al nonno

Il nonno ha effettivamente abusato sessualmente della nipotina di appena dieci anni, ma non ha esercitato su di lei "alcuna pressione psicologica", oltre ad aver "subito interrotto il gesto costrittivo" nel momento in cui la piccola reagiva. Tutto ciò, per la corte d’Appello di Bologna, rappresenta un’attenuante da riconoscere all’imputato. Su questa base i giudici di secondo grado hanno dimezzato la pena inflitta in primo grado a un 84enne imputato per atti sessuali con minorenne. La condanna è quindi passata da quattro anni e due mesi, così come deciso a Ferrara dal giudice dell’udienza preliminare Danilo Russo, a due anni e venti giorni, verdetto emesso dai magistrati bolognesi in parziale riforma della sentenza precedente. Le motivazioni della sentenza d’Appello sono state depositate nelle scorse settimane, a ormai quattro anni dai fatti al centro del processo. Sono pesanti le contestazioni mosse all’imputato, assistito dall’avvocato Flavia Sandoni. L’uomo era il compagno della nonna paterna della piccola e, tra il settembre e il dicembre del 2019, avrebbe approfittato dei momenti in cui la bambina era a casa dell’anziana per toccarla nelle parti intime e baciarla vicino alla bocca contro la sua volontà. In alcuni casi i tentativi sono andati a segno, mentre in altri la bambina ha reagito ritraendosi. Dopo la denuncia, l’84enne è finito a giudizio. Nel processo si è costituita parte civile la bambina (attraverso la madre), assistita dall’avvocato Simone Bianchi. L’imputato ha scelto di essere processato in rito abbreviato e il giudice ha concluso con una condanna a quattro anni e due mesi.

La seconda sezione penale della corte d’Appello ha parzialmente riformato la sentenza, riducendo la pena a carico dell’84. A determinare l’alleggerimento della condanna è stato il riconoscimento della cosiddetta attenuante speciale. Il tribunale ha ritenuto che, "nonostante la reiterazione dei gesti e l’età della vittima, vi sia stata contenuta lesione del bene oggetto di tutela e siano derivate contenute conseguenze di natura psicologica ed affettiva" per la piccola. L’Appello ha inoltre revocato l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, confermando il resto della sentenza di primo grado.

Entrando nel merito delle contestazioni, i giudici hanno poi chiarito come non ci sia "alcun motivo per dubitare della genuinità e attendibilità delle dichiarazioni rese" dalla persona offesa. Nemmeno si può ipotizzare che "abbia reso dichiarazioni frutto di autosuggestione". Chiaro, inoltre, lo stato d’animo della bambina, la quale con la madre avrebbe dato sfogo "al disagio che provava da tempo, alla netta sensazione di paura, alla difficoltà di sottrarsi alle nuove occasioni di contatto". La corte ha infine respinto la ricostruzione con la quale la difesa contestava la connotazione sessuale dei gesti dell’imputato. "Non vi è dubbio – scrive il tribunale – che l’imputato abbia toccato più volte la vittima in zone erogene" ed è "indifferente che il contatto corporeo sia stato di breve durata". Nessun dubbio, infine, sulla "intenzionale valenza sessuale attribuita a tali gesti", posti in essere "con modalità repentine, cogliendo alla sprovvista la vittima e impedendole di sottrarsi" o in certi casi con "violenza, contenuta, in quanto ha tirato verso di sé la bambina riuscendo a porla in contatto con il proprio corpo".