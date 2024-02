Abusi sulle turiste in pineta. L’operaio torna in carcere

COMACCHIO

Si sono aperte di nuovo le porte del carcere per l’operaio trentenne condannato a sei anni di reclusione per violenza sessuale su tre turiste. Ieri i carabinieri lo hanno prelevato nella sua abitazione perché il 22 gennaio scorso è divenuta definitiva la condanna. Il trentaduenne ora dovrà scontare cinque anni dietro le sbarre. Era diventato l’incubo di turiste e giovani donne che, nella calda estate dei lidi ferraresi del 2022, cercavano ristoro nelle aree boschive del lungomare di Comacchio.

Tre violenze sessuali perpetrate sempre con lo stesso modus col volto che aggrediva le donne alle spalle, usando violenza sessuale, per poi dileguarsi. Il primo episodio il 17 maggio, quando al 112 giunse la richiesta di aiuto di una giovane turista, poco prima aggredita, a Lido degli Scacchi, nel retro spiaggia ’Jacaranda’, quando durante una tranquilla passeggiata con il proprio cane ascoltando musica era stata aggredita alle spalle da uno sconosciuto che, dopo averla bloccata fisicamente, l’aveva sottoposta a palpeggiamenti compiendo atti osceni sulla propria persona. Riuscì a dare subito l’allarme e nel corso dell’intervento, i militari dell’Arma acquisirono il maggior numero di elementi.

Il secondo episodio il 3 luglio, questa volta a Lido delle Nazioni, dove i carabinieri intervennero in soccorso di una turista tedesca di 13 anni che poco prima aveva subito aggressione analoga, da parte di un uomo che corrispondeva perfettamente a quello descritto dalla prima vittima. In questo caso la ragazzina, mentre stava passeggiando in pineta, veniva assalita alle spalle e trascinata nella boscaglia, l’uomo poi dopo averla bloccata a terra la denudava e palpeggiava. Al termine della violenza, la piccola vittima riusciva a divincolarsi e scappare con i vestiti strappati verso il bungalow dei genitori, che davano l’allarme. In questo episodio, oltre alla descrizione dell’aggressore, gli investigatori sequestravano gli indumenti della ragazzina e eseguivano dei tamponi sulla sua pelle, al fine di raccogliere eventuali tracce genetiche lasciate dall’uomo. Tutti i reperti venivano inviati al Reparto investigazioni scientifiche (RIS) di Parma, per l’estrapolazione di profili genetici, diversi da quelli della minore. L’ultimo episodio a Lido di Spina, dove una turista italiana ventiquattrenne veniva assalita alle spalle mentre, nel retro spiaggia, stava raccogliendo delle more dai rovi. In questo la vittima riuscì a strappargli un pezzo della maglietta. la comparazione tra dna, maglietta e la descrizione ha portato i carabinieri a individuare il responsabile e alla condanna a sei anni di reclusione sentenziata ad aottobre scorso. Da ieri l’inizio dello sconto della pena.